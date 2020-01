Trond Giske om fadderbarnets tale: Viktig, rørende og klok

Trond Giske, nær venn av avdøde Ari Behn og fadder til hans eldste datter Maud Angelica, synes fadderbarnets tale i bisettelsen var viktig, rørende og klok.

– Jeg tror det er veldig viktig det budskapet som blir sagt nå. At det finnes hjelp å få. Og at om du tenker at du ikke fortjener noe godt i livet, så gjør du det. Det finnes mennesker som vil deg godt og kan ta vare på deg, sier Giske og legger til:

– Det synes jeg både Maud og Espen sa på en veldig god måte, og det tror jeg var veldig viktig når man samtidig har åpenheten om hvordan dette skjedde.

Familien har siden Behns bortgang 1. juledag valgt å være åpne om at han begikk selvmord.

Både Maud Angelica og Ari Behns bror Espen Bjørshol trakk fram selvmordsproblematikken i sine taler under bisettelsen i Oslo domkirke fredag.

Særlig 16 år gamle Maud Angelicas tale har fått mye oppmerksomhet i etterkant.

– Den var veldig rørende og utrolig sterkt av en 16-åring som tar avskjed med sin pappa. Samtidig også utrolig klok når hun tar det store blikket og ser at det finnes andre som sliter og som kanskje trenger å høre akkurat nå at det finnes hjelp å få, sier Giske.

