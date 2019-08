Trond Giske roser Sofie etter VG-fellelse i PFU

Trond Giske sier det har betydd mye for ham og familien at Sofie har tatt VG-saken til Pressens Faglige Utvalg. Onsdag ble VG felt på fem punkter for saken og på to punkter for rapporten hvor de evaluerer sin dekning av saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)