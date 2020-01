Trøndelag Ap: Sittende leder Hopsø tar ikke gjenvalg – det kan åpne for Giske-comeback

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske kan bli ny fylkesleder i Trøndelag Ap etter at dagens fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø fredag gjorde det klart at han ikke tar gjenvalg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Trøndelag Aps sittende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø tar ikke gjenvalg. Det kan åpne veien for at tidligere Ap-nestleder Trond Giske blir fylkesleder.

