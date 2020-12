Trondheim ikke så stor klimaversting likevel

Trondheim ble i vår utpekt som klimaversting blant de norske kommunene. Nå erkjenner Miljødirektoratet at utslippstallene var gale.

Miljødirektoratet publiserte i april nye utslippstall for norske fylker og kommuner. Tallene viste en solid utslippssmell for Trondheim. Nå viser seg at de utslippstallene for Trondheim var feil, skriver Adresseavisen.

Fra 2015 og til 2018 oppga Miljødirektoratet at klimagassutslippene økte med 10 prosent i Trondheim. I samme periode gikk utslippene ned 4 prosent på landsbasis.

De korrigerte tallene fra direktoratet viser at økningen bare var 5 prosent. Flere brukte de feilrapporterte klimatallene fra Trondheim som utgangspunkt for leserinnlegg, diskusjoner og debatter.

– Det er bra Miljødirektoratet har oppdatert tallene slik at kartet stemmer overens terrenget, sier Peder Egseth i Trondheim Høyre.

Egseth, som til daglig jobber som politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg ved Statsministerens kontor, vil likevel ikke lette på kritikken av det rødgrønne styret i Trondheim.

– Tallene viser fortsatt at utslippene i Trondheim har økt kraftig under blant annet Rita Ottervik og MDG i perioden 2015–2018. Det er synd, sier han.

