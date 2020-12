Trondheim kommune ber om at fellesfyrverkeri avlyses

Trondheim kommune ber om at alle planlagte fellesfyrverkeri og bydelsfyrverkeri avlyses på grunn av smittesituasjonen, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen ber organisasjoner, nabolag, velforeninger og andre som har fått tillatelse til å gjennomføre fellesfyrverkeri om å avlyse på grunn av smittesituasjonen.

– Smitterisikoen i Trondheim er stor ved inngangen til det nye året. Vi vet at ansamling av store grupper øker risikoen for spredning. Derfor ber kommunen om at alle sørger for en rolig nyttårsfeiring i sin egen omgangskrets, begrenser antallet personer de har kontakt med og gjennomfører en rolig nyttårsaften, skriver kommunen i pressemeldingen.

Det kommunale fyrverkeriet fra Kristiansten festning er allerede avlyst.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar