Trondheim og Stjørdal fraråder reiser til Bergen

Trondheim og Stjørdal ber innbyggerne sine om å revurdere planlagte reiser til Bergensområdet etter utbruddet av mutert virus.

– Alle som har planlagt reise med fly, tog eller bil til Bergensområdet bes om å ta en streng vurdering av nødvendigheten. Er du i tvil – ikke reis!, sier Morten Wolden og Tor Jakob Reitan, som er kommunedirektører i henholdsvis Trondheim og Stjørdal, i en felles pressemelding søndag kveld.

De to kommunene har i helgen foretatt vurderinger av smittesituasjonen, spesielt med tanke på Bergen.

De ber samtidig dem av sine innbyggere som må til Bergen, eller må få besøk fra Bergensområdet i privat regi eller i forbindelse med jobb, om å være ekstra oppmerksom på avstander og hygienetiltak.

– Vi må alle ha et skjerpet fokus på lokale og nasjonale regler for å forebygge spredning av mutert virus, sier de to kommunedirektørene.

(©NTB)

