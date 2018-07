Tror ikke promille var hovedårsaken til Skofterud-ulykken

Vibeke Skofterud hadde drukket før den fatale ulykken, men politiet tror ikke alkohol er hovedårsaken.

– Skofterud hadde drukket alkohol i løpet av kvelden, men det betyr nødvendigvis ikke at hun hadde promille da hun kjørte hjem. Man kan jo fint ta seg et glass vin klokken 19 om kvelden, og kjøre klokken 24, sier etterforskningsleder Torbjørn Trommestad i Agder politidistrikt til VG.

I motsetning til kjøring av bil, der promillegrensen er 0,2, kan en fører av fritidsbåt ha opp til 0,8 i promille.

38 år gamle Skofterud hadde vært på musikkfestivalen Canal Street i Arendal da hun skulle kjøre hjem til hytta med vannskuter rundt midnatt.

SAVNET: Vibeke Skofterud er savnet. Bildet er tatt på Olympiatoppen i Oslo der det ligger en kondolanseprotokollen for den tidligere langrennsløperen.

Politiet har i all hovedsak konkludert i etterforskningen av vannskuter-ulykken der Skofterud mistet livet.

- Vannskuteren som Skofterud har vært fører av, har truffet land. Det kan virke underlig at når hun er kjent i området så kjører hun feil på dette stedet, men det er svært vanskelig å kjøre båt om natten og denne kvelden var det veldig mørkt. En av de mørkeste kveldene på lang tid, sa Trommestad til Nettavisen mandag.

Obduksjon og tekniske undersøkelser vil kunne kaste et bedre lys over hvor fort Skofterud kjørte, og om hun eventuelt hadde promille, men politiet mener altså at bekmørke skapte vanskelige forhold for navigering.

- Ut fra undersøkelser på stedet så har denne skuteren hatt noe fart. Nøyaktig hvor stor fart den har hatt, vet jeg ikke om vi klarer å finne ut, men det jobbes med kriminaltekniske undersøkelser, sier han og legger til.

