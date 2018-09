Trær velter, tak blåser av og verre skal det bli

Ekstremværet Knud har gjort seg bemerket med orkan i vindkastene noen steder. Trær velter, ferjer er innstilt og folk bes om la bilen stå og holde seg inne.

Allerede tidlig fredag ettermiddag blåste det opp fra Rogaland og i Agder, og uværet blåste raskt innover Østlandet, med til tider voldsomt regnvær og kraftig vind.

Foreløpig er det ikke meldt om alvorlige personskader, men ekstremværet, som har fått navnet Knud, er ikke til å spøke med. Rødt farevarsel sendes ut når det forventes «ekstreme konsekvenser» av været.

– Det vil være stor fare for at liv går tapt og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene for varslingssystemet.

Garasjetak i hodet

På Twitter melder både politidistriktene og brannvesenet langs hele sørlandskysten og oppover Oslofjorden om trær som velter og hustak og løse gjenstander som flyr av gårde. Folk blir rett og slett bedt om å holde seg inne.

– Vi er på Ekebergsletta da en rekke fotballmål blir tatt av vinden og er i ferd med å blåse av gårde. Vi sperrer av området og jobber med å få sikret disse. Vi anmoder om at personer i området holder seg unna, meldte Oslo-politiet i 17-tiden.

– Ved Ravnåsveien har et tre falt over veien og truffet en bil. Fører er heldigvis uskadd, men det er store materielle skader på bilen, meldte Oslo-politiet litt tidligere.

I Kristiansand fikk en person et garasjetak i hodet og ble kjørt med ambulanse til sykehus. Vedkommende var ved bevissthet, men skadeomfanget er ikke kjent.

Verst i kveld

Meteorologene har varslet at ekstremværet vil være på sitt sterkeste fra 18-tiden og fram til klokken 21. Ekstremvarselet gjelder for fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er oransje farenivå i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. Grunnen til at det likevel ikke er sendt ut ekstremværvarsel her, er at infrastrukturen tåler mer i disse fylkene.

– Skadepotensialet er ikke like høyt, selv om været er like vilt, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness til NTB.

I mange fylker dundret store trær i bakken, blant annet ved Caledonien hotell i Kristiansand der en leiebil ble smadret. Politiet i Agder minner om at det er stort vindfang i store trær, siden løvet fortsatt sitter på greinene.

– Store trær som står godt, vil derfor være utsatt. Wergelandsparken er stengt for ferdsel på grunn av dette, opplyser Agder-politiet.

Strømløst og innstillinger

Over 43.000 strømkunder var uten strøm i Agder-fylkene som følge av ekstremværet fredag ettermiddag, melder NRK. Varsel om opp mot 10 meter høye bølger førte til at både Color Line og Fjord Line innstilte en rekke avganger. DFDS ble også rammet, mens Stena Line droppet turen til Frederikshavn og isteden valgte å forlenge tiden i Oslofjorden og snu tilbake til Vippetangen.

I Oslo og mange andre steder er en rekke arrangementer avlyst. I hovedstaden spilles det ingen fotballkamper fredag, og foreldre til skolebarn og barn i barnehage blant annet i Kristiansand ble oppfordret til å hente barna allerede i 15-16-tiden.

Vindstyrken kom allerede fredag ettermiddag opp i orkan styrke ved Lindesnes fyr, der vindkast ble målt til 42,5 meter per sekund.

(©NTB)

