Trude Drevland slått ut av influensa i halvannen uke: Oppfordrer til vaksine

Høyre-politiker, og tidligere Bergen-ordfører, Trude Drevland har ligget flatt ut med influensa i halvannen uke. Nå ber ho folk om å ta vaksine mot sykdommen.

Etter å vært utslått med det hun omtaler som «den verste influensaen», sender Trude Drevland nå ut et varsko til alle som er rammet av betennelsen.

- Har egentlig vært syk siden 21. september, men «tøff i trynet» som jeg er, tok jeg ikke hensyn fra dag en! Jeg måtte jo danse, jeg måtte jo i bryllup, jeg måtte, jeg måtte..... Straffen ble denne tiden i seng og hvis noen vurderer om de skal ta influensavaksine- TA DEN!, skriver Drevland i et Facebook-innlegg mandag formiddag.

KLAR OPPFORDRING: Trude Drevland er klar i sin tale om hva folk i risikogruppen bør gjøre med sykdommen.

Videre forteller hun om hvordan hun føler seg helt utslitt, men at det er ingenting mot de som faktisk er ordentlig syke.

- Jeg unner ingen dette! Nå vender livet sakte tilbake og godt er det! Ha en strålende uke, alle sammen, avslutter politikeren.

Stor debatt

I Norge går debatten om influensavaksine bør bli obligatorisk eller ei.

BEKYMRET: Byråd for helse,eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) liker ikke den lave andelen for vaksinerte helsepersonell i Oslo kommune.

Mens helsebyråden og smitteoverlegen i Oslo vil pålegge vaksinasjon av alle helsepersonell, er Folkehelseinstituttet tvilende til bruk av tvang, ifølge Aftenposten.

– Obligatorisk vaksinasjon handler om å sikre at helsepersonell ikke bidrar til å øke risiko for influensa hos mennesker som ofte er spesielt sårbare for smitte, skriver helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til fagbladet for Oslo Legeforening, Journalen, ifølge samme avis.

Det får seniorrådgiver Kjersti Margrethe Rydland, ved FHIs Avdeling for influensa, til å reagere.

– Vi er prinsipielt sett ikke tilhengere av pålagt vaksinasjon. Det er veldig mange andre tiltak man kan prøve før man behøver å pålegge vaksinering, forteller hun til Aftenposten.

900 dør årlig

Hvert år er det 900 nordmenn som dør etter å blitt rammet av influensavirus. Det har fått 260 apoteker over hele Norge til å tilby drop-in vaksinasjon.

Om man bestiller på nett kan en resept gjøres klar fra legen til dagen etter. Det er ikke snakk om noe timebestilling for å få vaksinen satt.

- Jo flere som vaksinerer seg, jo bedre sjanse er det for at vi kan holde influensautbruddet i år på et lavt nivå. Vi håper at vi kan bidra til at flere vaksinerer seg, slik at færre blir smittet og blir syke av influensa, sier Ellen Karine Ous i Apotek 1 i en pressemelding.

Til tross for at det årlig dør nesten tusen nordmenn, velger bare en fjerdedel i risikogruppen å vaksinere seg.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det økt risiko for nesten 1,5 millioner norske innbyggere. Av disse er risikoen vesentlig større for omtrent 900.000, som blant annet inkluderer gravide, eldre over 64 år og helsepersonell.

