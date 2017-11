Donald Trump skriver på Twitter at Kinas president Xi Jinping skjerper sanksjonene mot Nord-Korea.

– Det går fremover, skriver den amerikanske presidenten på Twitterog legger til at også Xi ønsker at Nord-Korea skal gi opp sitt atomprogram.

Trump er på reise i Asia, men selv om han er langt borte fra kontoret i Washington, er han ikke langt unna det sosiale mediet som er blitt en av hans favorittkanaler for å uttrykke seg offentlig.

I en annen Nord-Korea-relatert tweet legger Trump an en nesten sår tone og spør hvorfor Kim Jong-un fornærmer ham med å kalle ham «gammel».

– Jeg ville aldri kalt ham «kort og feit». Jeg prøver så hardt å være vennen hans. Kanskje det vil skje en gang.

Presidenten forteller også at han har hatt samtaler med Russlands president Vladimir Putin under APEC-møtet i Vietnam og at de hadde en god diskusjon om Syria. Han håper også å få Russland med på laget for å løse krisen med Nord-Korea.

Samtidig kommer Trump igjen med et stikk mot dem som kritiserer ham for mulig upassende samrøre med russerne: «Når skal haterne og dårene forstå at det er bra, ikke dårlig, å ha et godt forhold til Russland».

– Husker Fake News-mediene da skurken Hillary Clinton, da hun var utenriksminister, bønnfalt russerne om å være vår venn, fortsetterhan.

– Obama prøvde også, men han hadde ingen kjemi med Putin.

