Trump-supportere demonstrerer i flere byer

I flere amerikanske byer demonstrerer Trump-tilhengere mot at deres favoritt i presidentracet har tapt til Joe Biden.

Boston, Washington D.C. og Las Vegas er blant byene der Trump-supportere lørdag demonstrerte mot utfallet av presidentvalget.

Trump har gjennom dagen anklagd valget for å være gjennomsyret av valgfusk. I 16.30-tiden norsk tid kåret han seg selv til vinner på Twitter , til tross for at stemmeopptellingen viser at Joe Biden har sikret seg stemmene han trengte for å bli president.

Trump-tilhengerne gjentar mange av presidentens anklager, og hevder blant annet at valget er «stjålet».

