Tunge isforhold forsinker hjelpen til Ousland og Horn

Polfarerne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er på vei mot kollegaene Børge Ousland og Mike Horn, som snart er uten forsyninger på sin vei over Polhavet fra Alaska til Svalbard. Her er forskningsskipet Lance fotografert i 2015. Skipet kom seg løs onsdag ettermiddag etter at det frøs fast i isen tirsdag. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)