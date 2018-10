Turist savnet ved Kjerag

Politiet har startet en leteaksjon etter en kvinne fra Kina, som er savnet fra et turfølge som har vært på Kjerag i Forsand kommune i Rogaland.

Sørvest politidistrikt skriver på Twitter at de leder søket og redningsaksjonen i Kjerag-området. De melder også at frivillige er kalt ut for å bistå.

– Det er meldt om godt vær på stedet, men det er kaldt og det blåser noe, skriver politiet.

Kjerag er et fjellplatå på sørsiden av Lysefjorden og en populær turistattraksjon. Ifølge Yr er det ti minusgrader i området.

Politiet opplyser til VG at politiet ble kontaktet klokken 23.39 av kvinnens turfølge, om lag to timer etter de sist så henne.

