Turister fra blant annet Tyskland og Nederland får komme til Norge

Det åpnes for at personer fra de viktige turistlandene Tyskland og Nederland får komme karantenefritt til Norge.

På Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som oppfyller de norske smittekravene, får begge de to landene grønt lys.

Fra 15. juli kan dermed folk som er bosatt i disse landene dra karantenefritt på ferie i Norge. At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Tyskland og Nederland er blant de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommer tilbrakte turister fra disse to landene rundt 2 millioner døgn på norske hoteller, campingplasser og vandrerhjem.

– Dette er gode nyheter for reiselivsnæringen som er spesielt hardt rammet av reiserestriksjonene under koronakrisen. Nå kan reiselivsbedrifter over hele landet ta imot gjester fra en rekke land i Europa igjen. Åpningen vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

FHIs kart gir også grønt lys til blant annet Storbritannia, Italia, Belgia og Hellas. Fra Sverige åpnes det for regionene Skåne, Kronoberg og Blekinge.

– Utenlandske turister må følge de samme smittevernreglene som oss som bor her. Reiselivsbedrifter har forberedt seg på dette lenge og har utarbeidet gode smittevernrutiner, presiserer Nybø.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.