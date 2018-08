Turistferje i Lysefjorden evakueres etter melding om brann

47 personer evakueres fra en turistferje ved i Lysefjorden etter melding om brann.

Alle ombord er evakuert, men det er fortsatt ikke kontroll på brannen etter meldinger om røykutvikling på bilferja «EID» i Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland.

- Brann i bilferja EID. 47 personer om bord. Starter evakuering, skriver HRS Sør-Norge på Twitter klokken 20.12 fredag kveld.

Johan Mannsåker i HRS-Sør Norge forteller at det har vært melding om varme og kraftig røykutvikling. De fikk melding klokken 19.47 fredag.

- Vi fikk melding om at det var en ferje som hadde motorstans. Senere var det varme- og røykutvikling, og det ble sendt ut en mayday-melding, forteller han til Nettavisen.

Det ble satt i gang evakuering av alle ombord til fritidsbåter i området, og alle ombord er nå evakuert og sendes til Oanes i Forsand kommune. Det er ikke meldt om noen personsskader.

Mannsåker forteller Nettavisen at det var 42 passasjerer og fem mannskaper ombord på ferja.

Da Nettavisen snakker med Mannsåker 20.25 har han nettopp fått melding om at alle passasjerer er evakuert.

Klokken 20.45 melder HRS Sør-Norge på Twitter at også mannskapet har kommet seg av ferja.

Ferja blir slept ut fjorden av ferja «Finnøy»,

Klokken 20.26 melder HRS Sør-Norge på Twitter at det fortsatt ikke er kontroll på brannen på ferja.

Eid eies av Fjord1, er bygd i 1978, er 65 meter lang og har en kapasitet på 146 personer og 50 personbiler.

#Lysefjorden, like under Preikestolen kl 2005: Turistferja "EID" har varmgang i motorene, og har sendt ut "MAY DAY". 47 passasjerer ombord blir evakuert over i livbåter og båter som har kommet til, akkurat nå. Luft og sjøressurser er sendt mot stedet, inklusive politibåten.