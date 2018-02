TV 2-ekspert: - Giske har vært lynende forbannet for måten Støre har håndtert varslersaken på

- Forholdet til partiledelsen, og særlig nestleder Hadia Tajik, er svært anstrengt, sier politisk kommentator Aslak Eriksrud til Nettavisen.

ORKDAL (Nettavisen): Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet (Ap) gjorde lørdag politisk comeback.

I begynnelsen av januar trakk Giske seg som nestleder i partiet, etter varsler om seksuell trakassering av kvinner. Han har heller ikke det prestisjefulle vervet som finanspolitisk talsmann.

I kjølevannet av valgnederlaget og varslersakene er det avdekket en skitten maktkamp i partiet. Giske slo tilbake og kritiserte partiledelsen for behandlingen han fikk av ledelsen.

Dagen før partileder Jona Gahr Støre konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering sendte også Giskes samboer, TV-stjernen Haddy Njie et brev med krass kritikk til Støre.

- Alle er under et ekstremt press

- Forholdet til partiledelsen, og særlig nestleder Hadia Tajik er svært anstrengt for å si det sånn. Så får vi se hvordan det utspiller seg i den nye stortingsgruppen, sier politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud til Nettavisen.

- I partiledelsen nå er det hver mann og kvinne for seg selv. Nå fremstår det som at alle, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre kjemper for seg selv.

TV 2-eksperten gjør det også klart at Giske er forbannet over måten han har blitt behandlet på.

- Forholdet mellom Giske og Støre er ikke hjertelig. Giske har vært lynende forbannet for måten Støre har håndtert varslersaken på.

- Jeg tenker blant annet på brevet til sentralstyret, hvor han bestrider flere av varslene, og på brevet fra samboeren til Giske som angrep Støres håndtering. Det er vel grunn til å tro at også Giske deler samboerens frustrasjon.

Han tror ikke det blir enkelt for den Ap-ledelsen i fortsettelsen.

- Alle er under et ekstremt press. De tre som er igjen har ett år på seg til neste landsmøte til å bevise for partiet at de er de rette menneskene til å lede partiet videre. Slik situasjonen er nå er det tvilsomt om noen av dem er det. Ap er et dypt splittet parti. Det er mye aggresjon, mye sinne, frustrasjon og mistenkeliggjøring.

- Det er et svært usunt parti som skal forsøke å samle seg inn mot neste kommunevalgkamp i 2019. Det er en dyp splittelse mellom partikontoret og de ansatte på Youngstorget og deler av miljøet av stortingsgruppen. Det er en ganske uoversiktlig situasjon og alle i partiledelsen kjemper på mange måter for seg selv og sin posisjon, avslutter Eriksrud.

Konflikt med Tajik

I kjølevannet av Giske-saken er det også kommet frem at Giske og gjenværende nestleder Hadia Tajik «ikke tåler trynet på hverandre». Det er også blitt kjent at Tajik formidlet de første varslene mot Giske, og at enkelte av varslerne er i hennes egen krets.

- Har du tillit til partiledelsen (Støre, Stenseng og Tajik)? spurte NTBs journalist under en felles presseseanse i Orkdal lørdag.

- Det er ikke min tillit de er avhengig av. De velges på et landsmøte, som - vi alle gjør, men vi skal samarbeide godt på Stortinget.

Trond Giske (t. v.) har ikke hatt kontakt med partileder Jonas Gahr Støre (midten) eller nestleder Hadia Tajik på lang tid (arkivfoto).

- Har behandilngen av sakene mot deg vært rettferdig?

- Det kommer jeg ikke til å si noe om.

Giske fikk også spørsmål om han har hatt kontakt med Støre, Tajik og hvordan han så for seg et videre samarbeid med Tajik på Stortinget.

- Jeg har vært sykmeldt i ganske lang tid og har ikke snakket med så mange i det hele tatt. Jeg skal gå inn i stortingsgruppen til Arbeiderpartiet og gjøre den jobben som velgerne i Trøndelag forventer.

- Vi skal jobbe godt i stortingsgruppen, alle vi 49 representantene. Ap trengs i Norge. Vi må ha en god opposisjon mot regjeringen vi har.

Avviser å ha deltatt i Giske-prosess

Det har også vært sterke reaksjoner innad i Ap på at Tajik trosset partileder Støre, da hun leste høyt fra noen av varslene som var kommet inn, på det ekstraordinære sentralstyremøtet 2. januar.

22. desember skrev hun også i et innlegg på Facebook at det hun hadde lest av varslene var rystende lesning. Fredag avviste Tajik at hun hadde deltatt i prosessen mot Giske.

– Nei, det har jeg ikke. Det er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som har håndtert disse sakene, og jeg opplever at de har opptrådt på en ryddig måte, sa hun til VG torsdag kveld.

Fellesforbundets leder og sentralstyremedlem i Ap Jørn Eggum uttalte i et intervju med Dagbladet torsdag kveld at han var for utskiftninger i Ap-ledelsen neste vår, og vil bare frede Støre.

- Viktig å se fremover

Lørdag sa stortingsrepresentant fra Trøndelag Jorodd Asphjell til Nettavisen at det var viktig at både Giske og varslerne nå måtte se fremover.

Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, maner alle i partiet til å se fremover.

- Jeg tror det er viktig for alle parter at man ser fremover og ikke bakover. Dette har vært veldig tungt for varslerne og for deres familier, og for Trond og hans familie. Det viktige nå er at vi ser fremover og finner gode samarbeidsformer.

Giske var formelt tilbake på Stortinget torsdag, etter å ha vært sykmeldt i syv uker.

21. desember beklaget Giske sterkt sin egen oppførsel i to av sakene. Partileder Jonas Gahr Støre slo også fast at Giske hadde opptrådt «kritikkverdig».

