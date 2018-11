TV 2: Etterlyst norsk gjengmedlem pågrepet i Belgia

En sentral skikkelse i Holmlia-gjengen Young bloods, en mann i 30-årene, ble torsdag pågrepet i Belgia, melder TV 2. Mannen var etterlyst internasjonalt.

Mannen ble pågrepet idet han forsøkte å få seg nytt pass. Etter det TV 2 kjenner til, har norsk politi ugyldiggjort mannens pass.

– Vi kan bekrefte at en norsk statsborger i dag ble pågrepet i Belgia. Bakgrunnen for pågripelsen er at vedkommende har vært internasjonalt etterlyst, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til kanalen.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Han er siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet ved å holde en kriminell skjult for politiet. Bakgrunnen for saken skal være en kidnapping som fant sted på Holmlia i Oslo i 2015.



