TV 2: Hastemøte om byggesprekken i presidentskapet mandag

Stortingets presidentskap er mandag innkalt til et «hastemøte» om budsjettsprekken i Stortingets byggeprosjekt, melder TV 2.

TV 2 melder at Stortingets presidentskap, som ledes av stortingspresident Olemic Thommessen (H), skal samles til et «hastemøte» om saken mandag.

Lite oppgis om bakgrunnen, utover at presidentskapet etter planen skal orientere de parlamentariske lederne og medlemmene av finanskomiteen om prosjektets utvikling onsdag.

Først etter denne orienteringen vil det bli klart om Thommessen også vil komme med en ny redegjørelse overfor Stortinget, slik flere har etterspurt.

Stortingspresidenten vil overfor TV 2 ikke kommentere utviklingen i saken søndag.

Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

* For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

* At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg, er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

* Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

* Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

