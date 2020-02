TV 2: Ordfører pekes ut som Giske-utfordrer

Ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø, pekes ut som en konkurrerende kandidat til Trond Giske i kampen om fylkesledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Avtroppende styremedlem i fylkespartiet, Ove Sem, sier til TV 2 at han er blant dem som støtter Hellesø.

– Hellesø sitter i styret og har erfaring som ordfører. Han er en dyktig kandidat som jeg kunne tenkt meg. Spør du meg, er han meget kapabel, sier han.

Fredag ble det kjent at fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May-Britt Lagesen ikke tar gjenvalg, noe som åpner for comeback for stortingsrepresentant Trond Giske som leder av det sammenslåtte Trøndelag Ap.

Frykt for bråk kan imidlertid svekke Giskes kandidatur, og ifølge TV 2s kilder jobbes det nå for å skaffe støtte til Amund Hellesø. Selv avviser ikke Nærøysund-ordføreren, som uansett tar gjenvalg til styret, at han kan være aktuell som leder.

– Hvis partiet ønsker mine tjenester, fortsetter jeg i styret. Hvis de ønsker noe mer enn at jeg skal være styremedlem, så må jeg ta noen runder på det. Men jeg har ikke fått noen signaler om det.

