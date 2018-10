TV 2 røpte hvem som røk ut av tvekampen i pausen under «Farmen»

Søndag kveld viste TV 2 en reklame for tilleggs-serien «Torpet». Problemet var bare at kanalen viste hvem som minutter senere kom til å ryke ut fra «Farmen».

Det var i pausen på søndagens første del av «Farmen» at tabben skjedde.

TV 2 skulle vise en reklame for programmet «Torpet», en realtity-serie hvor taperne fra tvekampen i «Farmen» får sjansen til å kjempe seg tilbake.

Men i stedet for å lokke med harmløse bilder, viste kanalen hvem som tapte tvekampen som skulle komme få minutter senere.

Litt over klokken ni bekreftet presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen, at TV 2 jobbet med å finne ut av hva som skjedde.

Etter å ha sjekket opp problemet bekrefter han i midlertidig glippen 20 minutter senere:

- Det er riktig at det ble vist en promo i en reklamepause før tvekampen som ikke skulle vært vist. Dette skyldes en feil. Vi beklager det og skal gjennomgå rutiner i morgen for å undersøke hvor det gikk galt, sier Iversen i en tekstmelding til Nettavisen.

Først litt over klokken ti ble det kjent at det var Håkan Pettersson (54) som tapte tevkampen.

På sosiale medier reageres det allerede kraftig på tabben:

#tv2 er på jobb! Banker inn farmen reklame hvor de blåser tapern i kveldens tvekamp midt i kveldens episode.... Tynn suppe! @tv2 @AlexIversen — Ole-Kristian Strøm (@OleKStroem) October 28, 2018

Elendig tv-produksjon Farmen.Der viste de reklamesnutt for Sumo & Torpet,og i par sekunder fikk vi se tapern av tvekampen( på forskudd)- inne på torpet... — Viggo Kristiansen (@TromsoeViggo) October 28, 2018

Enig! For en idiotisk tabbe av TV 2. — Nina 🇳🇴 🇧🇷 (@Nina80994063) October 28, 2018

#TV2 #farmen Tusen takk for mega-spoiler i reklamepausen! 😡Med innslag fra Torpet er tvekampen uintressant! Er det mulig? Over til Netflix😑 — Helen (@VetiverGinger) October 28, 2018

Der klarte TV2 å avsløre hvem som vinner tvekampen. Takk 😡 #farmen #tv2 #torpet — Torill Elise (@torill_elise) October 28, 2018

Kult at TV2 avslører hvem som ryker ut av dagens farmen, ved å vise hvem som kom inn på torpet da... #amatørmessig @tv2 #farmen — Markus (@Markus_Kvik) October 28, 2018

Sist uke var det Paal Nygaard (27) som røk ut av serien etter å ha tapt i øksekast mot kompisen Nikolai Aspen (22).

Siste del av søndagens «Farmen»-episode startet først klokken kvart på ti på TV 2.

