TV 2: Sandberg takket nei til samtaler med PST

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) takket nei til sikkerhetssamtaler med PST før to turer til Kina og to turer til Russland, melder TV 2.

Ifølge kanalen dreier det seg om turer til Russland i juni 2016 og september 2017, og turer til Kina i mai 2017 og i mai 2018.

PST gir tilbud om råd til regjeringsmedlemmer som skal til høyrisikoland. Da PST tidligere i år la fram sin årlige trusselvurdering, var spionasje fra Russland og Kina det som ble trukket fram som de største truslene mot norske interesser.

– Foran nesten samtlige reiser som vi har, særlig når det går på denne type risikoland, har vi en brifing. Jeg har ikke fått det hver eneste gang vi har vært ute på reise, men vi får det med jevne mellomrom, har Sandberg tidligere sagt til TV 2.

Verken Per Sandberg eller Nærings- og fiskeridepartementet har besvart spørsmål fra TV 2 om hvorfor statsråden ikke tok imot sikkerhetsorienteringene fra PST. NTB har fredag kveld også sendt henvendelser til departementet og Sandberg uten å få svar.

(©NTB)

