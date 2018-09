TV 2 tar selvkritikk etter Frank Løke-deltakelse i «Skal vi danse»

Nå er det total isfront mellom TV 2 og Frank Løke.

Det har stormet rundt Frank Løke (38) siden «Skal vi danse»-skandalen i helgen, da den tidligere håndballspilleren sjokkerte med nesten nakendansing på direkten.

Iført en spesiallaget Borat-drakt fikk han både dommere, publikum og TV 2 på nakken. Mandag ble det kjent at sistnevnte kanal kuttet ham fra programmet.

Les også: Erling Borgen: - Jeg orker ikke lese mer om Frank Løke og «Skal vi danse»

Løke svarte med ikke mindre enn fem Instagram-innlegg, hvor det ene bildet hadde en kraftig pekefinger rettet mot TV 2 selv.

«Hva om dette var avtalt spill?» lyder starten av teksten på bildet som ble postet sent tirsdag kveld, hvor presseansvarlig i «Skal vi danse», Anne Martha Leidland, også fikk gjennomgå.

- «Skal vi danse» sin egen pressesjef, som nå plutselig har blitt sykemeldt visste også om dette. Hvorfor sier hun ingenting om dette nå?, skriver Løke videre i bildeteksten, noe som får TV 2 til å reagere:

- Vår medarbeider er ikke sykemeldt. Som mye annet Frank Løke har hevdet i denne saken, er heller ikke det riktig, opplyser programredaktør Jarle Nakken til Nettavisen.

Les også hvem som tar Løkes plass i dansekonkurransen: Tilbake i «Skal vi danse»

TV 2: Programredaktør Jarle Nakken.

- Burde skjønt det

Etter sparkingen fra danseprogrammet reagerte Løke med vantro, og i en lang tekstmelding til Dagbladet gikk han langt i å antyde at TV 2 hadde en finger med i spillet.

- I castingen med Monster og TV 2 spurte jeg de om de virkelig ønsket å slippe meg til på live-tv. Svaret var entydig ja, vi trenger folk som deg, som byr på seg selv og lager underholdning, skrev han, og fortsatte:

- Dette gjorde at jeg følte meg trygg på min rolle og hva jeg fikk lov til. Jeg gikk derfor knallhardt ut og lovet galskap og at jeg skulle tråkke over streken. Jeg fikk tommelen opp fra TV 2 og Monster. Jeg serverte dem akkurat det de ville ha.

Flere fikk også øynene opp da TV2.no bare noen dager i forveien hadde laget en sak på Løke som tullet med å stille på dansegulvet i Borat-drakt.

Nakken skjønner skepsisen, men avkrefter at det har vært noen som helst form for avtalt spill.

- Sett i etterkant så burde vi og Skal vi danse-produksjonen fanget opp og agert på artikkelen i tv2.no og forsikret seg oss at noe slikt ikke ville skje. Stuntet kom som en total overraskelse på produksjonen. Vi ville aldri ha godkjent noe slikt i ett av våre familieprogrammer, og verken vi eller dansepartneren visste noe om det før det faktisk skjedde på direkten lørdag kveld. Det ble også gjennomført flere prøver på lørdag hvor han danset i vanlige klær, skriver han.

Les Nettavisens store intervju med Løke fra like før Skal vi danse begynte: Slik planlegger Frank Løke å vinne «Skal vi danse»: - Skal dra strikken langt

Tar selvkritikk

På spørsmål om kanal tar selvkritikk for å ha tatt med Frank Løke på programmet strekker programdirektøren hendene i været.

- Vi tok ham med. Det må vi ta ansvar for. Så tok vi han av. Det var i hvert fall en riktig beslutning, skriver en klinkende klar Nakken.

Dermed kommer det ikke som noen bombe at TV 2 også avviser alt fremtidig samarbeid med den tidligere landslagsspilleren.

- Vi har ingen planer om et slikt samarbeid, og har også avlyst hans deltakelse i programmet «Kjendis søker kjæreste», forteller Nakken videre.

Løke, som altså skulle være med som en av fem kjendiser i TV 2s nye dating-satsing, blir dermed vraket med umiddelbar virkning.

Les mer: Disse kjendisene ønsker frierbrev

Mest sett siste uken