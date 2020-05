TV 2: Trolig skoleåpning for alle trinn neste uke

Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøker klasse 2B med lærer Figen Demirci på Ellingsrudåsen skole i Oslo mandag. Nå kan skolen åpne for alle elever allerede neste uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Statsminister Erna Solberg informerte onsdag i et lukket møte i Stortinget om at planen er å åpne skolene for alle klassetrinn i neste uke, ifølge TV 2.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Solberg informerte onsdag Stortingets koronakomité om rammene for gjenåpningen av Norge. Ifølge TV 2s kilder sa statsministeren at det legges opp til en åpning for alle elever fra 1.–10. trinn allerede til uken. Det bekrefter to uavhengige kilder i opposisjonen overfor TV-kanalen. Kilder sier det vil bli en lokal tilpasningsmulighet når skolene åpnes. Samtidig sier regjeringskilder at den endelige beslutningen først tas på regjeringskonferansen torsdag. Regjeringen ventet onsdag kveld på de siste smittetallene fra Folkehelseinstituttet, og det kan dermed komme endringer planene, ifølge TV 2. Solberg sa onsdag at lettelser for barn og unge er regjeringens førsteprioritet. Regjeringens plan for gjenåpning av hele samfunnet, inkludert skoleåpning, skal presenteres torsdag klokka 18.