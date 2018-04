TV-kjendis frikjent for grov vold mot kvinne

Retten mener den fornærmede kvinnen provoserte så mye i forkant av voldsepisoden.

I begynnelsen av april møtte en TV-kjendis i Øvre Romerike tingrett tiltalt for grov vold mot en kvinne.

Fredag kom dommen og kjendisen er frikjent i retten.

- Han er veldig fornøyd med dommen, han er frifunnet og fornøyd med å bli trodd på at han dyttet kvinnen fordi hun var meget provoserende. Han er også fornøyd med at retten legger til grunn at han ikke skal straffes, sier forsvarer Håkon Bodahl-Johansen til Nettavisen.

Voldshendelsen skjedde 6. mai 2017 på et utested på Jessheim i Akershus. Retten er ikke i tvil om at TV-kjendisen dyttet den fornærmede kvinnen slik at hun falt og brakk det venstre håndleddet.

- Ble provosert

Men mannen ble likevel frikjent fordi retten mener kvinnen i forkant av dyttet hadde provosert TV-kjendisen med uttalelser om et familiemedlem som i dag er død.

Advokat Håkon Bodahl-Johansen

Kvinnen har gjennom sin jobb hatt kontakt med det avdøde familiemedlemmet. Den nå frikjente TV-kjendisen, og hans følge, ble opprørt over kvinnens uttalelser og forlot utestedet, ifølge dommen, hvor det blant annet heter:

«Retten ser det slik at fornærmede kom med provoserende ytringer til tiltalte, men også til hans XX og YY (to familiemedlemmer). Fornærmede selv benekter at hun tok opp spørsmål i tilknytning til det yrkesmessige (...), men retten legger de tres forklaring til grunn. Retten viser her også til at tvil skal komme tiltalte til gode

Retten legger til grunn at fornærmede tok temaet opp flere ganger til tross for at både tiltalte, XX og YY klart ga til kjenne at de ikke ønsket å snakke om dette, og at de heller ikke ønsket fornærmedes selskap eller nærvær på serveringsstedet.»

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Politiet avhørte ikke vitner

I retten la aktor ned påstand om betinget fengsel i 30 dager, og at TV-kjendisen skulle ilegges saksomkostninger.

- Vi synes det er uheldig at han selv måtte føre tre vitner for å opplyse saken. Politiet burde selv ha avhørt vitnene. I denne saken skulle det aldri ha vært reist noen tiltale overhodet, sier Bodahl-Johansen.

I dommen kommer det også frem at retten ikke er i tvil om at det var den fornærmede kvinnens utsagn og oppførsel som gjorde at tiltalte valgte å gå ut av bilen han og følget satt i på vei bort fra utestedet.

Retten mener også at kvinnens provoserende framferd var den direkte årsaken til at tiltalte til slutt dyttet henne slik at hun brakk håndleddet slik at det kom i «feilstilling».

Det ble også lagt ned påstand om erstatning til den fornærmede kvinnen på til sammen 19.800 kroner for tapt inntekt og påførte utgifter i forbindelse med skaden.

Erstatningskravet ble også avvist av retten.

Mest sett siste uken Sjekk prisen på Oslo-leiligheten: - Dette er helt unikt