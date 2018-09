Tverrpolitisk nei til gjeninnføring av blasfemilover

Politikere fra SV til Frp sier nei til gjenoppliving av norske blasfemilover for å stanse karikaturer av profeten Muhammed.

Den norsk-pakistanske samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali tok i Klassekampen torsdag til orde for å forby karikaturer av profeten Muhammed. Han begrunnet blant annet ønsket med at et forbud mot Muhammed-karikaturer ville kunne hindre radikalisering.

Ali viser til at den pakistanske statsministeren Imran Khan har bedt Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) om å ta opp karikaturspørsmålet med FN.

Han håper det resulterer i et forbud og en skjerping av blasfemilovene i vestlige land.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed, sier han til avisen.

Ali sier han ikke mener et forbud er å gi etter for ekstreme krefter.

– Det vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten, mener Ali.

Klart nei fra KrF

Ali sier at han setter sin lit til Kristelig Folkeparti, som var det eneste partiet som ønsket å beholde blasfemiparagrafen i straffeloven, da den ble fjernet i 2009. Han håper også på støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som under karikaturstriden i 2006 snakket om dialog og ytringsansvar.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier imidlertid at det er uaktuelt for KrF å støtte et lovforbud mot karikaturer av Mohammed. Han mener det er viktigere enn noen gang å løfte fram ytringsfriheten.

– Vi ser at blasfemilover brukes i en rekke land, for å undertrykke og kneble religiøse minoriteter. Det bør Norge protestere mot, sier Ropstad.

Han mener at det å kneble og begrense ytringsfriheten er en farlig vei å begi seg inn på.

Også Ap sier nei

– Dette er en dårlig ide. Det var rett å avskaffe blasfemi paragrafen. Vi må tåle kommentarer og karikaturer. Også de vi ikke liker, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre på Twitter.

Frp og SV: Uaktuelt

– Helt uaktuelt sier SVs Karin Andersen.

– Religion er ikke en skjør blomst som trenger vern , religion er sterke maktfaktorer og makt må en kunne utfordre. Det er mennesker som trenger vern, ikke maktstrukturene som hindrer fri tanke og tro.

– Vi skal ikke tilbake til at religion skal ha et eget vern mot kritikk. Det hører fortiden til, sier Andersen til NTB.

Frps partileder Siv Jensen og innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim reagererer også kraftig på forslaget og sier det er fullstendig uaktuelt for Frp.

– Å forby karikaturtegninger er et veldig dårlig forslag. Ytringsfriheten er ikke noe vi forhandler om. Ytringsfriheten er ikke til for de ytringene som alle er enige i eller liker. Den skal nettopp beskytte de ytringene som utfordrer eller støter noen, sier Frps partileder Siv Jensen

– Land som Afghanistan, Saudi-Arabia og Iran har slike forbud, det er ikke akkurat ro, lite radikalisering eller anstendig debatt i disse landene, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

