Tybring-Gjedde: Forstår kritikk mot politiet i Jølster

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) forstår at det kommer kritikk mot politiets innsats etter jordskredene i Jølster.

– Jeg forstår godt at folk er frustrert når de har vært en situasjon som den i Jølster, sier Tybring-Gjedde til NRK.

– At man har kritikk til politiet eller redningstjenester, er naturlig fordi man har vært redd. Hvorvidt den er reell eller ikke, vil evalueringen vise, sier hun.

En rekke skred gikk 30. juli og delte Jølster kommune i to. Fire store skred gikk over E39, blant annet ved Vassenden, og ett over fylkesvei 451. Rundt 150 personer måtte evakueres.

Kritikken har blant annet gått ut på at kun to politifolk ble sendt til Vassenden etter skredene. Samt at politiet gjenåpnet fylkesveien for tidlig. Kort tid etter gjenåpningen gikk raset som tok med seg en bil til en mann i 50-årene. Verken bilen eller mannen er funnet, og politiet har selv beklaget det tragiske utfallet.

Både Tybring-Gjedde og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) besøker onsdag de rasutsatte områdene i Jølster.

Flere lokale har reagert på manglende besøk fra politikere. Da statsminister Erna Solberg (H) i forrige uke besøkte nabokommunen Førde, fikk hun kritikk for å ikke besøke Jølster. Hun svarte på kritikken med å si at hun ikke ville være i veien for det pågående arbeidet.

