Tybring-Gjedde om Sandberg: - Trist

Partifelle Christian Tybring-Gjedde: - Trist, men ikke overrasket.

Per Sandberg (Frp) trekker seg som fiskeriminister mandag, ifølge Aftenposten. Avisen siterer «sikre kilder».

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Per Sandberg selv. Han har ikke besvart henvendelsen.

VG skriver at det blir ekstraordinært statsråd i dag, ifølge deres kilder. Ifølge avisa er tidligere parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, aktuell som ny fiskeriminister. Det samme melder Fiskeribladet, som skriver at Nesvik er på vei til Oslo.

- Jeg har ingen kommentar, sier Nesvik på telefon til Nettavisen.

Les også: Fiskeribladet: Harald Tom Nesvik (Frp) tar over som fiskeriminister

Klokka 09.30 er det stabsmøte på Statsministerens kontor og ingen som kan svare bekreftende på om det blir ekstraordinært statsråd, får Nettavisen opplyst.

Tidligere parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik.

I tillegg til Aftenposten har også Dagens Næringsliv opplysninger om at Sandberg går av. Begge avisene skriver at det blir utnevnt en ny fiskeriminister mandag.

Les også: - Per Sandberg trekker seg i dag

Les også: Carl I. Hagen mener Sandberg «omsider» har handlet klokt

- Har tatt et klokt valg



Med forbehold om at Aftenpostens opplysninger er korrekte, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde dette om partifelle Sandbergs sorti fra regjeringen:

- Det er trist, men jeg er ikke overrasket. Per Sandberg har tatt et klokt valg.

Tybring-Gjedde har hele tiden vært kritisk til måten Sandberg gjennomførte sin Iran-reise på og har tidligere uttalt at statsminister Erna Solberg må vurdere Sandbergs plass i regjeringen. Nå sier han dette til Nettavisen om situasjonen:

- Viktig nå at regjeringen og partiet forstår hvilken krevende situasjon mennesket Per Sandberg er i, og at han får den oppfølgingen som han eventuelt har behov for.

Tybring-Gjedde er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari (Frp) sier til Nettavisen at han ikke vil kommentere det han kaller spekulasjoner.

Mazyar Keshvari (Frp).

Bråk etter Iran-tur

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Bahareh Letnes, har utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, skriftlige spørsmål fra Stortinget og uro internt i Fremskrittspartiet.

Per Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran i juli og på en jobbreise til Kina i mai. Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Årsaken skal, ifølge Adresseavisen, ha vært Sandbergs pågående konflikt med ekskona, statssekretær Line Miriam Sandberg.

Les også: - Hver gang Sandberg åpner munnen, blir det verre

Per Sandberg med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes i Mandal.

Mest sett siste uken