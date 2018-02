Tynt skylag demper kuldesjokket Østafjells

Flere steder har meteorologene bommet med temperaturvarselet mandag. På Hovden var det meldt minus 24, men endte på minus 11.

- Et tynt skydekke som har lagt seg over store deler av Sør- og Østlandet gjør at temperaturen blir høyere enn varslene mange steder, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

Etter en kald helg med mange minusgrader rundt i landet og ned i 36,8 i Sør-Norge siste døgn, er det ikke mye varme i vente med det første, men noen vil glede seg over at kvikksølvet på gradestokken ikke kryper så langt ned som fryktet.

Gislefoss innrømmer at det har kommet noen henvendelser til Meteorologisk institutt mandag morgen om temperaturvarsler som ikke stemmer med observasjonene.

- Der bommet vi litt

For eksempel var det meldt minus 24 grader på Hovden i Setesdal mandag morgen, mens gradestokken på målestasjonen viste minus 11 klokka 09.

Minusgrader og klarvær satte sitt preg på store deler av Norge i helga. Bildet er fra Hallingdal.

- Så der bommet vi litt. Forklaringen er dette skydekket som vi ikke hadde i våre værmodeller. Det gjør at det ikke blir fullt så kaldt som ventet, sier Gislefoss.

Så lenge det er nordøstlig vind, regner meteorologen med at skydekket blir liggende over store deler av Østlandet en stund.

Noen får lett snødryss



Han kan også rapportere om lett snødryss enkelte steder.

- Noen steder øst for Oslo har vi såkalt lett utfelling av snø.

- Hvor lenge vil dette skydekket ligge over Østlandet?

- Det blir nok litt av det samme tirsdag, mens utover onsdag ser det bedre ut med tanke på klarvær, sier meteorologen.

Kaldeste notering siste døgn er det Karasjok som har, med minus 37,8 grader. I Sør-Norge kunne Folldal i Hedmark by på minus 36,8 grader.

Ett tynt skylag gjør at det ikke er så kaldt mange steder #Østafjells som varslet. pic.twitter.com/TNBEKonOo8 — Meteorologene (@Meteorologene) 5. februar 2018

