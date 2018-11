Uansett hva du gjør: Ikke ring opp igjen

Velkjent svindel har dukket opp igjen.

(Helgelendingen/ANB): Politiet i Nordland advarer på sine Facebook-sider mot et nytt svindelforsøk over telefon.

Politibetjenten som delte innlegget, ble selv oppringt av et 9-sifret telefonnummer med prefiks +47. Nummeret ser ut som et norsk nummer, men det er ett siffer for mye.

Det ringer kun kort tid, slik at du ikke skal rekke å ta telefonen.

Dette er et såkalt Wangiri-anrop, og politiet oppfordrer sterkt om ikke å ringe tilbake. Gjør du det, kan det bli dyrt:

Wangiri er ifølge Wikipedia en form for telefonsvindel ved å lure motparten til å ringe tilbake til et dyrt betalingsnummer.

Opplegget fungerer ved at det settes opp en automatisert oppringing til et stort antall telefonnumre, hvor oppringningen avsluttes etter ett ring for å etterlate et ubesvart anrop.

De som ringer tilbake uten først å undersøke hvilket nummer det er snakk om, kommer til et betalingsnummer hvor kostnadene ved oppringingen kan være høye.

