Flere uavklarte skoleutbrudd gjør at det blir minst én uke på rødt nivå for barnehager og grunnskoler og muligens to uker for videregående i Nordre Follo.

Det er smittesituasjonen blant barn og unge, samt utbrudd på flere av kommunens skoler, som gjør at kommunen holder skolene på rødt nivå neste uke. For videregående kan det bli to uker på rødt nivå, opplyser kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold til NTB.

– Det er fordi vi er i en uavklart situasjon med tre pågående skoleutbrudd. Det er mange hundre barn, ansatte og husstandsmedlemmer i karantene, og vi har sett pågående smittespredning i skolene. Dette er hovedbegrunnelsen for å videreføre rødt nivå i vår kommune, sier Myhrvold.

– Det har også med sikkerheten til de ansatte i skolen å gjøre i en slik uavklart situasjon. Men vi vil gå over til gult nivå så snart det er mulig, fortsetter hun.

Ferskt utbrudd

Utbruddet på Tårnåsen skole er helt ferskt, mens det kom meldinger om nye smittetilfeller på Kolbotn skole så sent som fredag.

– Vi har forespeilet at for videregående skoler kan bli aktuelt med ytterligere en uke til på rødt nivå. I denne aldersgruppen har elevene et smittemønster som ser mer ut som det voksne har, forklarer Myhrvold.

– Er det sannsynlig at det bare blir en uke på rødt nivå for de minste?

– Vi vil legge oss på lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge. Særlig hvis dette store utbruddet på Tårnåsen kommer under kontroll. Vi har erfaring med å håndtere mindre skoleutbrudd på en god måte. Så med mindre det skjer noe uforutsett vil vi gå til gult nivå uka etter det, sier Myhrvold.

Enig med regjeringen

Kommunen skal lørdag kveld ta stilling til de lokale smitteverntiltakene i et møte i formannskapet. Myhrvold sier at hun vil råde kommunen til å følge de samme som tiltakene regjeringen lørdag la fram.

– Mitt råd er at vi følger nasjonal forskrift framover, og de anbefalingene regjeringen kommer med. Det eneste unntaket er rødt nivå i skolene, sier Myhrvold.

Ifølge VG har Nordre Follo kommune en stigende smittetrend. Myhrvold sier smittesituasjonen med tanke på den engelske virusmutasjonen er «økende under kontroll».

– Vi har høye smittetall og er i en sårbar situasjon. Men de siste dagene har vi ikke fått noen overraskelser, sier hun.

Hun mener en av grunnene til at smittetallene er økende, kan forklares med at befolkningen i den nedstengte kommunen i større grad tester seg.

– Vi har hatt stor pågang på testing i den uka som har gått, sier Myhrvold.

– Bedre enn fryktet

I løpet av uka er mye blitt avklart for kommunen. For eksempel var det en periode frykt for kritisk mangel på helsepersonell i forbindelse med at sykehusene på Østlandet og kommunene rundt ikke ville at helsepersonell skulle dra til Nordre Follo.

Den situasjonen er i god bedring etter at de spesifikke rådene til spesialisthelsetjenesten er blitt endret.

Myhrvold synes alt i alt det har gått bedre enn man kunne frykte forrige helg.

– Jeg synes det. Det er altfor tidlig å konkludere helt, men vi kunne fryktet å stå i en verre situasjon i dag. Noe av det som var uavklart var for eksempel om den norske strategien og håndteringen i kommunene ville være en god nok strategi også mot dette muterte viruset. Vi ser nå at vi har håndtert dette på en måte som iallfall har bremset smittespredningen, sier Myhrvold.

