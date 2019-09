Uber åpner for comeback i Norge

Taxiformidlingstjenesten Uber kan komme tilbake til Norge når den nye taxilovgivningen trer i kraft neste år.

I et intervju med E24 sier Ubers Norden-sjef, Joel Järvinen, at selskapet vurderer en ny satsing i Norge.

– For oss er det viktig at vi kan operere i ethvert marked etter lokale krav og regler, og vi ser at den type reform som Norge nå skal gjennomføre, og som Finland gjennomførte i fjor, kan la oss gjøre nettopp det, sier han.

Den amerikanske taxiformidlingstjenesten la ned hovedvirksomheten sin i Norge i 2017, etter å ha vedtatt forelegg for brudd på yrkestransportloven.

I sommer vedtok imidlertid Stortinget en liberalisering av taxireguleringene, noe som igjen kan bane veien for Uber. Den nye loven trer i kraft neste sommer.

– I tilfellet Norge er det sånn at loven har blitt vedtatt i Stortinget, men det er fortsatt for tidlig å si når og hvordan vi vil returnere, fordi det fortsatt er en del detaljer rundt lovgivningen vi må ha klart før vi kan bekrefte returen, sier Järvinen.

