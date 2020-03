UD ber alle utenlandsreisende registrere seg

Utenriksdepartementet vil at alle nordmenn som reiser i utlandet registrerer seg på reiseregistrering.no.

Det må de gjøre for at UD skal kunne gi best mulig informasjon og hjelp til nordmenn i utlandet, når situasjonen endrer seg så raskt som den gjør i forbindelse med koronaviruset.

«For at vi skal kunne gi best mulig informasjon og hjelp, trenger vi så god informasjon som mulig om hvor mange nordmenn som fortsatt er på reise i hvert enkelt land,» skriver departementet i en epost.

Det er viktig at man oppdaterer oppholdssted og planlagt hjemreisested så lenge man er på reise.

UD ber også reisende som har kommet hjem om å slette sin oppføring i registeret.

– Vi setter stor pris på at reisende hjelper oss på denne måten, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

