UDI innvilget nesten 19.500 statsborgerskap i fjor

Nesten 19.500 utlendinger fikk norsk statsborgerskap i 2020. Det er 6.300 flere enn året før.

De aller fleste av dem som fikk norsk statsborgerskap i fjor, kommer fra land i Asia og Afrika, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

De nye norske statsborgerne kommer fra vel 100 ulike land, men om lag en av tre nye statsborgere er opprinnelig fra afrikanske land. Somaliske borgere topper fjorårets liste med 3.000 innvilgede statsborgerskap, som er like mange som i 2019. Deretter følger eritreiske borgere med 2.700 innvilgelser, som er nesten dobbelt så mange som året før.

Som hovedregel må man ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap.

I tillegg til dem som fikk norsk statsborgerskap, fikk om lag 18.000 personer permanent oppholdstillatelse i Norge i fjor. Det er 2.500 færre enn året før.

Her topper syriske borgere listen med vel 6.000 oppholdstillatelser, eritreere er på andreplass med 2.220, deretter følger somaliere med 1.500 oppholdstillatelser. 90 prosent av dem som søkte om permanent oppholdstillatelse fikk ja på søknaden.

Fra nyttår 2020 ble det åpnet for at tidligere norske borgere, som mistet det norske statsborgerskapet da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan få tilbake sitt gamle norske statsborgerskap. Det gjorde at tallet på søknader om norsk statsborgerskap økte kraftig og i fjor sommer var køen av søkere på rundt 40.000, ifølge UDI.

(©NTB)

Reklame 10 fine tøymunnbind