UDI intervjuer flyktninger via Teams

UDI skal intervjue 53 flyktninger i Libya via videomøteprogrammet Teams. – Ikke en fullgod erstatning for fysiske intervjuer medgir UDI-direktør Frode Forfang.

De som får innreisetillatelse etter å ha blitt intervjuet på nett, vil kunne reise direkte til Norge når koronasituasjonen tillater det, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dette er ikke første gang flyktninger intervjues på via nettvideo. Det samme skjedde i februar med en gruppe flyktninger, som var evakuert fra Libya til Romania. Her ble 37 personer klarert for innreise til Norge.

– Dette er ikke en fullgod erstatning for å intervjue flyktningene fysisk der de oppholder seg, men en akseptabel erstatning i enkelte situasjoner. Vi er da avhengig av bistand fra blant annet UNHCR der flyktningene oppholder seg, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Av årets kvote på 3.000 flyktninger, har UDI hittil i år intervjuet og gitt tillatelse til 850 personer. I tillegg er det 550 flyktninger som fikk tillatelse i fjor høst, som heller ikke har hatt mulighet til å komme til Norge ennå.

På grunn av utfordringene rundt koronasituasjonen vil det ifølge UDI ikke være mulig å oppfylle årets kvote på 3.000 kvoteflyktninger. UDI anslår at bare 2.000 vil bli tatt ut i år.

