UDI måtte kjøpe flere asylmottaksplasser på grunn av koronakrisen

Til tross for at Norge trolig får det laveste antall asylsøknader på over 30 år i år, har UDI kjøpt nye mottaksplasser blant annet på grunn av koronakrisen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I april søkte 35 personer om asyl i Norge, ifølge NRK. – Det kan hende at vi går inn i en periode der antallet asylsøkere blir lavere enn vanlig. Men det kan også hende at det kommer en ny økning senere, fordi det har demmet seg opp en kø av asylsøkere som nå ikke kan krysse grensene på grunn av koronarestriksjonene i Norge og resten Europa, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK. For å ivareta smittevernet måtte UDI utvide kapasiteten. – Mange av mottakene våre var fulle og trangbodde. Flere beboere delte dusj og bad. For å ivareta smittevern, måtte vi spre beboerne mer. I tillegg måtte vi gjøre det mulig å gjennomføre isolasjon og karantene ved behov, forteller Forfang. I Larvik er det etablert et mottak med inntil 200 plasser etter en anbudskonkurranse i påsken. (©NTB)

Reklame Bruk så mye strøm du vil frem til august for kun 500 kr