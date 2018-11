Uendrede boligpriser i oktober

Boligprisene sank med 0,6 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

– I oktober sank boligprisene, noe som er normalt i denne måneden. Med uendrede sesongkorrigerte priser fortsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

I oktober ble det solgt 9.034 boliger i Norge. Det er 6 prosent flere enn i samme måned i fjor.

I oktober ble det lagt ut 10.013 boliger for salg i Norge. Det er 10,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Mange boliger til salgs

– Samtidig som det selges et rekordhøyt antall boliger, så legges det også ut markant flere boliger for salg enn det som er normalt på denne tiden av året. Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne en oktober måned med et høyere antall nye boliger på markedet, sier Dreyer.

Boligprisutviklingen varierer i ulike områder i landet. Sterkest utvikling er det nå i Ålesund med omegn og Bodø/Fauske. Begge disse områdene har en oppgang på 0,4 prosent.

Svakest utvikling er det i Tønsberg med Færder og Porsgrunn/Skien, der det har vært en nedgang på 1,4 prosent.

– Stabilt og sunt marked

Oslo har den sterkeste tolvmånedersveksten – med 5 prosent. Svakest tolvmånedersvekst har Bergen og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 0,1 prosent.

Dreyer viser til at vi nå har hatt tre måneder på rad med en tilnærmet flat prisutvikling sesongjustert, og de regionale forskjellene i prisutvikling er mindre enn tidligere år.

– Det store tilbudet gjør at boliger i snitt selges under prisantydning. Utviklingen i boligmarkedet nå er stabil og sunn, sier direktøren i Eiendom Norge.

