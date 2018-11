Uerfaren flyger og dårlig vær årsak til gyrokopterulykke i Finland

Lokale vindkast, turbulens og en uerfaren flyger var sammenlagt årsaken til ulykken med et gyrokopter i Finland i juli, der den norske flygeren omkom.

Det er konklusjonene i en rapport fra Statens havarikommisjon.

Ulykken skjedde lørdag 21. juli i år om lag 20 km øst for Kilpisjärvi i Finland, i området der Norge, Sverige og Finlands grenser møtes.

Et gyrokopter er et fartøy med en rotor som spinner fritt, uten motor, og med en vanlig propell for framdrift. Maskinen er avhengig av fart framover for å få løft, og kan ikke stå stille i lufta slik et vanlig helikopter kan.

Ugunstige værforhold

Gyrokopteret med to personer om bord var på vei fra Lakselv i Finnmark til Steigen nord for Bodø i Nordland. Etter en mellomlanding i Kautokeino, der de fylte bensin, var neste mellomlanding planlagt å finne sted i Salangen i Troms. Flygeren valgte da å fly gjennom Finland, og i nærheten av Kilpisjärvi kom de inn i ugunstige værforhold.

På grunn av bygeskyer med kraftig nedbør i området ble det lokalt kraftige vindkast og turbulens, slår Havarikommisjonen fast. Dette påvirket trolig gyrokopteret uheldig.

«Havarikommisjonen finner det sannsynlig at gyrokopteret havarerte som følge av at farten avtok samtidig som det ble påvirket av vindkast, og at fartøysjefen følgelig mistet retningskontrollen. Gyrokopteret begynte å rotere og beveget seg deretter sideveis ut fra platået og falt ned i en steinur», heter det blant annet i rapporten.

Manglende flygeerfaring

«Havarikommisjonen mener at flysikkerhetsaspektet ved planlegging og gjennomføring av den aktuelle flygingen ikke var tilstrekkelig ivaretatt, og at dette i kombinasjon med fartøysjefens begrensede flygeerfaring, været og luftfartøyets ytelse bidro til at ulykken kunne skje», skriver kommisjonen.

Kommisjonen fremmer ingen spesielle sikkerhetstilrådinger i denne rapporten, men forutsetter at Norges Luftsportforbund benytter rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.

Det var den 57 år gamle NRK-redaktøren Morten Ruud som omkom i ulykken. Passasjeren, en kamerat av Ruud, fikk bare lettere skader og fikk varslet om ulykken.

