Uføre kan bli fratatt pensjonstillegg

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan. Nå hevder regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) poengterer at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen». Hvis skjermingstillegget blir fjernet, vil det dessuten innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

– Selv om pensjonsreformen har bidratt til at vi står lenger i arbeid, er det fortsatt mange som går av tidlig, og et mindretall står i jobb til 67 år. Uføre er – selv uten tillegg – sikret et pensjonsnivå som er like høyt som en arbeidsfør som står i arbeid til 65–66 års alder, sier hun.

SV kritiserer

SV-leder Audun Lysbakken ser alvorlig på forslaget og mener det føyer seg inn i en stadig lengre rekke av sosialpolitiske grep fra regjeringen som går ut over de svakeste.

– Enda en gang går regjeringen løs på folk som ikke har helse til å jobbe. Mens milliardærene får endeløse skattekutt, går det knapt en måned uten at Erna Solberg finner nye måter å gå løs på dem som er syke og fattige. Vi må ha ordninger som sørger for at folk som ikke har helse til å jobbe, skjermes for noe av levealdersjusteringen, sier Lysbakken til NTB.

Anniken Hauglie viser til at Stortinget ved innføringen av skjermingstillegget i 2011 forutsatte at det skulle revurderes «etter noen år». Det kan bli nødvendig å skjerme uføre for deler av virkningen av levealdersjusteringen, men regjeringen mener det ikke er behov for et tillegg de kommende årene, ifølge statsråden.

Vil kjempe imot

Forslaget vil kun berøre uføres alderspensjon. Nivået i uføretrygden vil ikke bli berørt. Forslaget som er sendt på høring, retter seg mot uføre født i 1954 eller senere.

Det er rystende at regjeringen sidestiller inntektsutviklingen til uføre og arbeidsføre gjennom livsløpet, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Hun ser forslaget i sammenheng med de siste årenes trygdeoppgjør, som har gitt alderspensjonistene – også uføre alderspensjonister – «ingen eller minimalt økt» kjøpekraftsøkning.

– Vi ser at regjeringen nok en gang legger til grunn at uførhet er et personlig valg fremfor noe man av medisinske grunner blir tvunget til. Vi vil kjempe hardt imot at forslaget blir realisert, sier Elvestad.

Hun ber organisasjonene stå samlet under høringsrunden for å motvirke forslaget.

