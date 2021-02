UiB skal koordinere utprøving av koronavaksine

Universitetet i Bergen blir nasjonal koordinator for utprøving av koronavaksine. Arbeidet blir viktig for å møte mutantene og beskytte sårbare grupper.

Arbeidet skal ledes av professor Rebecca Cox ved Pandemisenteret. Hun leder influensasenteret på universitetet og Haukeland universitetssjukehus.

– Vi ser nå at viruset forandrer seg, og nye mutasjoner tar over. De vaksinene vi har på markedet i dag er såkalt «førstegenerasjons»-vaksiner, og for å være i front, må vi utvikle nye vaksiner som svarer på mutasjonenes egenskaper, sier Cox i en pressemelding.

I prosjektet går et tjuetalls europeiske land sammen om å koordinere kliniske utprøvinger av vaksiner.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg