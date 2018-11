Uklart når ektemannen dumpet Janne Jemtland i Glomma

Ektemannens telefon- og bilbruk etter at Janne Jemtland forsvant gir ingen klare svar om når han kjørte over 100 kilometer for å kaste henne i Glomma.

Ifølge ektemannens egen forklaring kjørte han til Eid bru i Våler og dumpet liket av kona dagen etter at drapet skjedde hjemme ved boligen i Brumunddal natt til 29. desember i fjor. De tekniske analysene politiet har sikret fra bilbruk og mobiltelefoner viser derimot at det ikke har vært kjørt lange nok distanser, eller at det var perioder uten teletrafikk registrert andre steder, som kan forklare når denne transporten med den døde kan ha funnet sted.

Først 2. januar har politiet funnet at bilen den tiltalte angivelig skal ha lånt, en Hyundai Santa Fe, skal ha tilbakelagt en distanse lang nok til å forklare den 120 kilometer lange turen til Eid bru og tilbake. Da var bilens eier sammen med en kamerat som hadde bilen stående hos seg, reist til Thailand.

Politioverbetjent Rikard Hansen sa imidlertid i Hedmarken tingrett onsdag at det verken dette døgnet, eller tidligere, var lange nok opphold i ektemannens teletrafikk ved boligen til å trekke noen konklusjon om at han kjørte langt av sted.

– Med mindre han har lagt igjen telefonen og noen andre har brukt telefonen i denne perioden, så går det ikke, sa Hansen på spørsmål fra dommer Trond Christoffersen.

Loggene fra ektemannens telefon viste også han tallrike ganger hadde forsøkt å ringe, sendt meldinger på WhatsApp, SMS og Snap til konas telefon i dagene hun var meldt savnet.

Helt fram til 7. januar, ti dager etter at hun ble drept, fortsatte ektemannen å sende henne beskjeder eller forsøkte å ringe.

