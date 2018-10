Ulrikke Brandstorp og Ella Marie Hætta Isaksen til finalen i «Stjernekamp»

Imponerte med musikaler og i duetter med tidligere deltakere.

Lørdag var det duket for semifinale i Stjernekamp. De tre semifinalistene, Ella Marie Hætta Isaksen, Ole Børud og Ulrikke Brandstorp var klare for en kveld med musikal og duetter, og revykonge Tom Sterri var ukas mentor og sjangerekspert.

Det var Ulrikke Brandstorp og Ella Marie Hætta Isaksen som gikk videre til finalen, mens Ole Børud måtte takke for seg i årets konkurranse.

Sist helg var det hardrock og joik som sto på plakaten. Alexander Pavelich måtte takke for seg etter sin tolkning av «Enter Sandman» av Metallica og «My Home is My Heart» Jon Henrik Fjällgren.

TILBAKE: Sylia står igjen på scenen under lørdag kvelds stjernekamp. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Kveldens duetter ble sunget med tidligere deltakere og det betyr at Sylia Nymoen, Knut Erik Østgård og Lisa Børud også sto på scenen lørdag. Sistnevnte sammen med sin onkel, Ole Børud.

– Jeg har jo sunget mest med faren hennes tidligere. Men jeg merker at vi er veldig på nett med det meste. Det blir utrolig gøy, rett og slett en fest, sier Børud til NRK i forkant av sendingen.

De to fremførte låta «Walk the Dinosaur» av Was.

Sylia Nymoen og Ella Marie Hætta Isaksen fremførte Robyns «Hang With Me» mens Knut Erik Østgård og Ulrikke Brandstorp sto på scenen med «Bed of Roses» av Bon Jovi.

RØK UT: Ole Børud nådde ikke helt opp i semifinalen. Ulrikke Brandstorp og Ella Marie Hætta Isaksen gikk videre til finalen.

I musikaldelen, som var først ut, gikk Ella Marie Hætta Isaksen for «You Can't Stop the Beat» fra «Hairspray» Ole Børud fremførte «Pity the Child» fra «Chess» og Ulrikke Brandstorp gikk for «God Help the Outcast» fra «Ringeren i Notre Dame»

De to finalistene møtes igjen neste helg. Da avgjøres det altså hvem som er vinneren av Stjernekamp 2018.

