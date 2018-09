Ulrikke Falch og Ex on the Beach-Henrik bekrefter forholdet

- Ja, vi er kjærester, sier Elvejord Borg.

Tidligere «Skam»-skuespilleren Ulrikke Falch (22) og «Ex On The Beach»-deltager Henrik Elvejord Borg (24) er kjærester. Det bekrefter de to overfor VG.

– Ja, vi er kjærester, sier Elvejord Borg til avisen.

De to har vist seg sammen ved flere anledninger, blant annet på premieren av «Skal vi danse».

Falch har ikke kommentert forholdet ennå.

Begge to er opptatt med hvert sitt bokprosjekt. Til God Morgen Norge sa han at deltakelsen i realityserien var del av et bokprosjekt, og at han allerede er godt på vei.

- Jeg tror ingen i verden har gjort dette før, altså skrive en bok i affekt under en slik innspilling, sa han da.

Falck har skrevet «Jenteloven» sammen med Sofie Frøysaa.

EX ON THE BEACH: Melina Johnsen, Henrik Elvejord Borg, Cecilie Andrea Røising, Daniel Aakre Pedersen, Lloyd Lawrence Lorentz og Rikke Isaksen er blant deltakerne i TV Norge-satsingen Ex on the Beach.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Henrik Elvejord Borg (@blodprinsen) Sep. 25, 2018 kl. 11:53 PDT

