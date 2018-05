Torsdag morgen ble en ulv påkjørt på E6.

Ulven som ble påkjørt 17. mai måtte avlives på stedet, skriver Moss Avis.

- Klokken 06.10 fikk vi melding om viltpåkjørsel på E6 i sydgående retning, forteller operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Ulven ble påkjørt på E6 ved Patterød i Moss. Både Viltnemnda og Statens naturoppsyn er varslet.

- Politiet sa at de hadde fått melding fra to bilister som begge mente at det var ulv. Og det viste seg å stemme. Det er en veldig spesiell sak. Jeg har aldri hatt befatning med ulv tidligere. Så det er en litt spesiell dag, sier Harald Urstad i Viltnemnda til RB, som rykket ut til meldingen om påkjørselen.

Ifølge RB skal ulven være en ung hann.

Dette er den andre påkjørte ulven på fire dager i Norge. På mandag ble en annen ulv påkjørt av en bil i Aurskog, ifølge Romerikes Blad.

