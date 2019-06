Ulvejakt i Telemark etter funn av døde sauer

Det er funnet flere døde sauer i Tinn i Telemark som antas å være drept av ulv. Nå åpner fylkesmannen for ulvejakt.

Forbipasserende fant fire døde sauer og lam. Statens Naturoppsyn og rovviltkontakt Øyvind Fosse ble kontaktet, ifølge Agderposten.

– I tillegg til de fire døde, måtte vi også avlive en av de andre sauene. Vi fikk også vite at det var flere sauer som var borte fra flokken, sier Fosse.

Han sier at undersøkelser ikke gir et klart svar på hva som har tatt livet av sauene, men konklusjonen er at de trolig er drept av ulv. Fosse utelukker imidlertid ikke at det kan være snakk om en stor hund.

Den siste uken har Statens Naturoppsyn fått inn observasjoner av ulv i nærheten av stedet hvor sauene ble funnet døde, noe som er med på å styrke teorien om at sauene har vært utsatt for et ulveangrep.

Rovviltnemnda ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark besluttet fredag å åpne for jakt på en ulv i Tinn kommune.

