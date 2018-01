Ulykke i begge retninger på E6: – Det er sykt glatt!

Det advares mot svært glatt på E6. Kjør forsiktig!

Saken oppdateres.

– De siste 22 minuttene har vi fått melding om fire forskjellige trafikkulykker på E6. Det er fryktelig glatt og bilistene henstilles til å kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt Romerike til rb.no.

Operasjonslederen forteller at den første ulykken ble varslet klokka 17.27. Da RB snakket med operasjonslederen klokka 17.55 hadde den siste kommet inn klokka 17.49. Problemene gjelder mellom Berger i Skedsmo og Jessheim – i begge retninger.

– Til alt hell er det kun snakk om materielle skader og ikke personskader, sier operasjonslederen.

Årstein forteller at flere av bilene har sklidd ut i autovernet og inn i andre biler. Dette medfører at det er svært redusert framkommelighet på strekningen.

En leser av RB har vært i kontaktet lokalavisen og sier det enkelt:

– Det er sykt glatt!

Statens vegvesen melder om store forsinkelser langs E6, mellom Høybråten og Kløfta på sine hjemmesider.

RB har vært i kontakt med Statens vegvesen og trafikkoperatør Tale Eikeseth sier til rb.no at snø og for høy hastighet er årsaken til problemene på E6.

– Vi måler hastigheten og vi ser at trafikken har gått i over 100 km/t på strekningen. Sammen med for dårlig avstand til bilene foran så har det endt i flere ulykker. Folk kjører rett og slett for fort med tanke på føret, sier Eikeseth.

Trafikkoperatøren forteller at de ved Veitrafikksentralen har fått en rekke klager på glatt E6 i kveld.

– Alt av mannskaper er ute. Det både brøytes og saltes. De jobber så fort de kan, forteller Eikeseth.

Politiet advarer via twitter:

Fører av varebil kjørt til Ullevål sykehus. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) January 29, 2018

På E6 ved Frogner og Berger skal det være trafikkuhell i begge retninger. Det meldes om at E6 er svært glatt!!! — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) January 29, 2018

