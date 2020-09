Under halvparten har tillit til regjeringens økonomiske koronatiltak

Et halvt år ut i koronapandemien har kun 47 prosent av de spurte tillit til at regjeringen har satt i verk nødvendige økonomiske tiltak.

Det viser en undersøkelse i Norsk koronamonitor fra Opinion. Til sammen har spørreundersøkelsen spurt 61.000 nordmenn kontinuerlig det siste halvåret.

Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak for å begrense skadevirkningene fra pandemien ligger nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele perioden. 22 prosent mener regjeringen ikke har satt i verk de nødvendige tiltakene, 30 prosent svarer verken eller.

– Regjeringen scorer bedre på informasjon enn på økonomiske tiltak. September ligger så langt an til å kunne bli den svakeste måneden under pandemien når det gjelder tilliten til regjeringens økonomiske tiltak, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

57 prosent mener Norge ikke var godt nok forberedt på å håndtere en pandemi, mens hele 69 prosent har tillit til informasjonen som gis fra regjeringen.

