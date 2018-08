Undersøkelse: Dårlig helse fører folk utenfor arbeidsmarkedet

85 prosent av dem som kunne ha vært i jobb, sier at årsaken til at det ikke er det, er helse, ifølge YS' arbeidslivsbarometer for 2018.

Ifølge undersøkelsen, som omfatter både folk i og utenfor arbeidslivet, er dårlig helse er den viktigste årsaken til at folk havner utenfor arbeidsmarkedet, melder NRK.

YS-leder Jorunn Berland mener vi bør opptatt hvordan vi sikrer godt arbeidsmiljø i utsatte bransjer istedenfor å tvinge syke tilbake i jobb.

(©NTB)

Mest sett siste uken