Undersøkelse: Mange unge er redde når de sitter på med jevnaldrende sjåfører

En ny undersøkelse viser at mange unge føler seg redde eller utrygge når de sitter på med jevnaldrende sjåfører, men at få sier ifra.

– Spesielt på kveldstid i helgene vet vi at mange unge sjåfører kjører aggressivt og uforsvarlig fort. De plukker ofte med seg jevnaldrende fra en fest eller tilstelning for å kjøre dem hjem, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i en pressemelding.

I undersøkelsen , som er utført av YouGov på vegne av forsikringsselskapet, kommer det fram at om lag 70 prosent av de spurte føler seg utrygge eller redde i slike situasjoner. Samtidig svarte nesten 60 prosent at de ikke sier ifra når de føler seg utrygge som passasjer.

– Her ser vi at gruppepress spiller en stor rolle i mange unges atferd. Til tross for at de følte seg utrygge, svarer over 30 prosent at de har latt seg overtale av gruppepress til å sette seg inn i bilen til en jevnaldrende sjåfør, sier Opedal.

To av tre unge opplyste at de har sittet på med en sjåfør som kjørte så fort at de følte seg redde, mens vel 20 prosent oppga at de har sittet på med en jevnaldrende sjåfør som var påvirket av rusmidler.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar i år. Det er gjort 503 intervjuer med nordmenn i alderen 18 til 30 år.

(©NTB)

Mest sett siste uken