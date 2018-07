Underslagssiktet TV 2-ansatt fikk sparken

En mann som er siktet for å ha underslått utstyr for rundt 20 millioner kroner i TV 2, erkjenner straffskyld. TV-kanalen bekrefter at mannen er avskjediget.

– På bakgrunn av det som er fremkommet i anledning det politianmeldte forholdet, og alvorligheten i saken, har vi valgt å avslutte arbeidsforholdet til den siktede, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til Bergens Tidende.

Mannen ble i juni pågrepet av politiet og siktet for grovt underslag. Han ble løslatt etter to uker i varetekt, men etterforskningen av saken pågår fortsatt. Verdien av det underslåtte utstyret ble opprinnelig anslått til 15 millioner kroner, men er nå oppjustert til rundt 20 millioner kroner.

Advokat Erik Ulvesæter sier klienten erkjenner straffskyld for det han er siktet for.

– Det blir et juridisk og rettslig spørsmål om dette skal regnes som underslag eller noe annet, for eksempel tyveri. Men min klient forholder seg til politiets siktelse, og erkjenner skyld for det, sier Ulvesæter.

I tillegg til jobben i TV 2, hadde siktede flere sentrale roller i flere firmaer som driver med lyd- og bildesystemer. Et av firmaene han har eierposter i, har levert skjermer til store produksjoner i Bergen – blant annet Festspillene og sykkel-VM.

Politiet mener mannen over flere år har tatt ut store mengder teknisk utstyr som TV 2 har betalt for, hovedsakelig dreier det seg om lyd- og sceneutstyr, blant annet led-skjermer. En del av utstyret har siktede bestilt selv, opplyser politiadvokat Sigurd Granli i Vest politidistrikt.

Det beslaglagte utstyret har politiet samlet på et hemmelig lager. Granli sier det dreier seg om ganske mange lastebillass med utstyr.

(©NTB)

Mest sett siste uken