Undersøkelse: Et flertall av nordmenn mener den politiske debatten har blitt mer polariserende

Seks av ti nordmenn mener den politiske debatten har blitt mer polariserende, ifølge en ny undersøkelse. Det skriver ABC Nyheter.

I undersøkelsen Norstat har gjort for ABC Nyheter svarer 61 prosent at de mener den politiske debatten har blitt mer polariserende og splittende de siste årene.

Videre svarer 20 prosent at det er det samme som før, mens 3 prosent mener at debatten har blitt mindre polariserende og splittende. 16 prosent svarte «vet ikke».

Spørsmålet 1012 personer svarte på, var: «Synes du den politiske debatten har blitt mer eller mindre polarisert og splittende i løpet av de siste årene?»

– Det er interessant, og jeg tror ikke det er noen tvil om at folk oppfatter debatten som mer polariserende enn tidligere. Jeg tror også de har rett i den forstand at den offentlige debatten har blitt mer polarisert langs temaer som klimaendringer og innvandringer, hvor det er tydelige fronter, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til ABC Nyheter.

